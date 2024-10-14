Командиры РФ, вероятно, поощряют казни украинских военнопленных, - ISW

В последнее время случаев казни украинских военнопленных стало больше. Вероятно, командиры РФ поощряют или прямо отдают соответствующий приказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отчет американского Института изучения войны (ISW).

Прежде чем сделать вывод, аналитики напомнили последнюю известную ситуацию о казни пленных украинцев. В частности, вчера проект OSINT сообщил, что 10 октября россияне казнили девять украинских военнопленных около деревни Зеленый Шлях Курской области.

Как сообщается, украинские операторы беспилотников неожиданно столкнулись с российскими силами в районе, который, вероятно, сочли близким тылом, и попали под российский огонь. Столкнувшись с ограниченным количеством боеприпасов, они вынуждены были сдаться, после чего россияне взяли их в качестве пленных.

Изображения казни свидетельствует о том, что российские силы разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных. В ISW напомнили, что Женевская конвенция запрещает казнь военнопленных или лиц, которые явно "выведены из строя".

Выводы ISW

Аналитики пишут, что недавно наблюдали рост числа казней украинских военнопленных россиянами по всей линии фронта. Эксперты пришли к выводу, что командиры РФ, вероятно, потворствуют, поощряют или напрямую отдают приказы о казни военнопленных.

Самый крупный единичный случай казни украинских пленных произошел 1 октября, когда войска РФ казнили 16 бойцов Украины на Покровском направлении.

"ISW продолжает отслеживать кадры и сообщения о казнях украинских военнослужащих российскими военнослужащими и наблюдает более широкую тенденцию российских злоупотреблений в отношении украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, по-видимому, были разрешены, если не прямо одобрены, отдельными российскими командирами", - говорится в отчете.