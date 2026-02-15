Командири РФ силою женуть солдатів у "м’ясні" штурми: ГУР оприлюднило перехоплення

Погрози та примус до атак

За даними розвідки, у перехопленій розмові російський командир криками та погрозами намагається змусити підлеглих негайно вирушати в наступ, попри їхню неготовність виконувати наказ.

Йому необхідно якнайшвидше доповісти керівництву про початок штурму, через що він чинить психологічний тиск на особовий склад і змушує військових вирушати в атаку.

Ознаки падіння морального стану

У ГУР зазначають, що такі перехоплення регулярно підтверджують проблеми з дисципліною та моральним станом у російських підрозділах. Командири дедалі частіше змушують солдатів іти в штурми під тиском, намагаючись будь-якою ціною виконати поставлені завдання.