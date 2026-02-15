UA

Командири РФ силою женуть солдатів у "м’ясні" штурми: ГУР оприлюднило перехоплення

Ілюстративне фото: командири РФ силою женуть солдатів у "м’ясні" штурми (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка зафіксувала нове перехоплення переговорів російських військових, яке свідчить про низький морально-психологічний стан підрозділів армії РФ та примус солдатів до участі в штурмових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Погрози та примус до атак

За даними розвідки, у перехопленій розмові російський командир криками та погрозами намагається змусити підлеглих негайно вирушати в наступ, попри їхню неготовність виконувати наказ.

Йому необхідно якнайшвидше доповісти керівництву про початок штурму, через що він чинить психологічний тиск на особовий склад і змушує військових вирушати в атаку.

 

Ознаки падіння морального стану

У ГУР зазначають, що такі перехоплення регулярно підтверджують проблеми з дисципліною та моральним станом у російських підрозділах. Командири дедалі частіше змушують солдатів іти в штурми під тиском, намагаючись будь-якою ціною виконати поставлені завдання.

Раніше ми писали, що українська розвідка перехопила розмову росіян, де родичка окупанта розповідає про знищений підрозділ на війні проти України. За її словами, з 25 російських солдатів вижили лише двоє.

