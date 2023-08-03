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Командири Нацгвардії нарахували собі мільйон гривень "бойових" без виїзду на фронт

Фото: СБУ викрила військових командирів, що нарахували собі майже 1 млн "бойових" (facebook.com ssu mariupol)
Автор: Каріна Левицька

Керівникам навчального центру Нацгвардії повідомлено про підозру. Військові командири нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій без виїзду на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про підозру чотирьом посадовцям одного з центрів підготовки підрозділів Нацгвардії України, які безпідставно нараховували собі та отримували додаткову грошову винагороду за нібито участь у бойових діях", - повідомили в бюро.

За даними Служби безпеки України, посадовці цього закладу нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

При цьому посадовці та їх підлеглі не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них - троє старших офіцерів.

Таким чином лише з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні проводять масову перевірку військкоматів після того, як у начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова виявили дороге майно в Іспанії, а також люксові автомобілі.

Він намагався втекти від правоохоронців, але його вдалося затримати. Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас начальника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка затримали, оскільки він причетний до побиття підлеглого.

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