Командиры Нацгвардии насчитали себе миллион гривен "боевых" без выезда на фронт

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении четырем должностным лицам одного из центров подготовки подразделений Нацгвардии Украины, которые безосновательно начисляли себе и получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях", - сообщили в бюро.

По данным Службы безопасности Украины, должностные лица этого заведения начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тысяч гривен, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях.

При этом должностные лица и их подчиненные не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них - трое старших офицеров.

Таким образом только с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине проводят массовую проверку военкоматов после того, как у начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова было обнаружено дорогое имущество в Испании, а также люксовые автомобили.

Он пытался скрыться от правоохранителей, но его удалось задержать. Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время начальник Ровенского областного ТЦК Сергей Луцюк был задержан, поскольку он причастен к избиению подчиненного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.