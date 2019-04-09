Командира взвода ВСУ задержали на взятке от подчиненного

Сотрудники следственного отдела спецполиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками управления защиты экономики и управления СБУ в области задержали командира взвода воинской части Вооруженных сил Украины по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что должностное лицо задержано в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 57 тыс. гривен.

По данным досудебного следствия, задержанный требовал и получил от подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. гривен за решение вопроса о непривлечении его к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.