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Командира взвода ВСУ задержали на взятке от подчиненного

Новости » Общество    09.04.2019 - 22:22
Командира взвода ВСУ задержали на взятке от подчиненного
Фото: задержание полковника взвода ВСУ (hk.npu.gov.ua)

Командир взвода ВСУ требовал взятку за непривлечение к ответственности

Сотрудники следственного отдела спецполиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками управления защиты экономики и управления СБУ в области задержали командира взвода воинской части Вооруженных сил Украины по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что должностное лицо задержано в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 57 тыс. гривен.

По данным досудебного следствия, задержанный требовал и получил от подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. гривен за решение вопроса о непривлечении его к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

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