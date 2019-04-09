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Командира взводу ЗСУ затримали на хабарі від підлеглого

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 22:22
Командира взводу ЗСУ затримали на хабарі від підлеглого
Фото: затримання полковника взводу ВСУ (hk.npu.gov.ua)

Командир взводу ЗСУ вимагав хабар за непритягнення до відповідальності

Співробітники слідчого відділу спецполіції Головного управління Нацполиції в Харківській області під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Харківського гарнізону спільно з оперативними співробітниками управління захисту економіки та управління СБУ в області затримали командира взводу військової частини Збройних сил України за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що посадову особу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Суд обрав щодо підозрюваного міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 57 тис. гривень.

За даними досудового слідства, затриманий вимагав і отримав від підлеглого військовослужбовця неправомірну вигоду в сумі 10 тис. гривень за вирішення питання про непритягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі старшого слідчого Головного управління Нацполиции в Дніпропетровській області.

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