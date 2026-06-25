Командира полку "Скеля" відсторонили на час резонансного розслідування

Як написало "Радіо Свобода" про відсторонення командира на пресконференції заявили представники полку "Скеля".

Хто саме виконуватиме обов’язки командира на період розслідування, вони не повідомили.

Оновлено о 19:33. У Головному управлінні комунікацій ЗСУ підтвердили РБК-Україна, що Гаркавого відсторонили.

За інформацією управління, за фактами, викладеними в медіапублікаціях щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля", тривають ретельні перевірки.

У підрозділі працюють представники правоохоронних органів, яким з боку ЗСУ надається максимальне сприяння.

Крім того, відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ, у військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генерального штабу.

"Із 24 червня, на час проведення перевірок і розслідувань, командира полку було відсторонено від виконання обов'язків" - зазначили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

В управлінні підкреслили, що висновки ґрунтуватимуться виключно на перевірених фактах, документах, результатах офіційних розслідувань і судових рішеннях.

"Якщо підтвердяться факти кримінальних правопорушень, згадані в публікаціях, винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом. Також, у разі підтвердження випадків перевищення повноважень посадовими особами та порушення прав військовослужбовців, вищим командуванням будуть ухвалені відповідні організаційні й кадрові рішення", - наголосили в ГУК ЗСУ.

Водночас у ГУК ЗСУ зазначили, що 425-й окремий штурмовий полк залишається ефективною складовою Сил оборони України та продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту.

Що передувало

23 червня видання "Бабель" опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йшлося про смертельні випадки в навчальних центрах «Скелі». За даними журналістів, за останні пів року там зафіксовано 26 смертей.