Командир полка "Скеля" отстранен на время резонансного расследования

В 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скеля" отстранили командира Юрия Гаркавого на период расследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" и комментарий Главного управления по коммуникациям ВСУ.
Как сообщило "Радио Свобода", об отстранении командира на пресс-конференции заявили представители полка "Скеля".
Кто именно будет исполнять обязанности командира на время расследования, они не сообщили.
Обновлено в 19:33. В Главном управлении по коммуникациям ВСУ подтвердили РБК-Украина, что Гаркавого отстранили.
По информации управления, по фактам, изложенным в публикациях СМИ в отношении 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", продолжаются тщательные проверки.
В подразделении работают представители правоохранительных органов, которым со стороны ВСУ оказывается максимальное содействие.
Кроме того, в соответствии с решением главнокомандующего ВСУ, в воинской части уже работает комплексная комиссия во главе с одним из заместителей начальника Генерального штаба.
"С 24 июня, на время проведения проверок и расследований, командир полка был отстранен от исполнения обязанностей", - отметили в Главном управлении по коммуникациям ВСУ.
В управлении подчеркнули, что выводы будут основываться исключительно на проверенных фактах, документах, результатах официальных расследований и судебных решениях.
"Если подтвердятся факты уголовных правонарушений, упомянутых в публикациях, виновные обязательно будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Также, в случае подтверждения случаев превышения полномочий должностными лицами и нарушения прав военнослужащих, высшим командованием будут приняты соответствующие организационные и кадровые решения", - подчеркнули в ГУК ВСУ.
В то же время в ГУК ВСУ отметили, что 425-й отдельный штурмовой полк остается эффективной составляющей Сил обороны Украины и продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных направлениях фронта.
23 июня издание "Бабель" опубликовало материал, в котором, среди прочего, речь шла о смертельных исходах в учебных центрах «Скелі». По данным журналистов, за последние полгода там зафиксировано 26 смертей.
После выхода материала в Государственное бюро расследований заявили, что проведут проверку обстоятельств в подразделении.
Напомним, также на ситуацию отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он обратился в ДБР и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное и беспристрастное расследование.
Кроме того, Лубинец провел рабочее совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, Военная служба правопорядка выясняет все обстоятельства событий.