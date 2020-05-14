Командира отделения и пулеметчика боевиков посадили на 8 лет

Лисичанский городской суд объявил приговор двум боевикам террористической организации "ЛНР", которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Установлено, что боевики являются жителями оккупированной Горловки. Один из них исполнял обязанности командира отделения так называемой "народной милиции ЛНР" после подготовки в тренировочном центре. Другой стал пулеметчиком боевиков после освобождения из исправительной колонии и принимал участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях.

Суд признал обоих боевиков виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участие в террористической группе или террористической организации, и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что информаторку боевиков "ЛНР" приговорили к 5 годам тюремного заключения. Жительница Луганской области собирала информацию о месте нахождения украинских военнослужащих.

Также РБК-Украина писало, что прокуратура Луганской области объявила так называемом "министру топлива, энергетики и угольной промышленности" террористической организации "ЛНР" Павлу Мальгину. Прокуратура объявила Мальгина в розыск.