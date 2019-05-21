Командира КПВВ "Новотроицкое" задержали за вымогательство взяток

Правоохранители задержали командира отделения контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" и еще нескольких пограничников за систематическое вымогательство взяток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

Как сообщил генпрокурор, военная прокуратура совместно с Государственным бюро расследований и Министерством внутренних дел задержали заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ "Новотроицкое" и 6 инспекторов пограничной службы за вымогательство взяток у перевозчиков.

"Всего зафиксировано свыше 70 фактов вымогательства средств на сумму около 600 тыс. грн у перевозчиков", - отметил Луценко.

Напомним, ранее в Хмельницкой области правоохранители задержали главного ревизора-инспектора Государственной фискальной службы за вымогательство и получение взятки у местного предпринимателя в размере 15 тыс. гривен. Инспектор обещал "не заметить" неоформленных работников предприятия.

РБК-Украина писало, что в Одессе задержали сотрудника полиции, который требовал от одесситки, которая осуществляет торговлю табачными изделиями, взятку в размере 2 тыс. долларов. Задержание произошло во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава полиции, Нацгвардии и спасателей.