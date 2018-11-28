Командира батальона полиции Киева задержали на взятке

Фото: изъятые деньги (kyiv.gp.gov.ua)

Чиновник разработал схему вымогательства денег от полицейских

В Киеве задержали чиновника полиции, который, злоупотребляя служебным положением, присваивал премии подчиненных полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева.

Как отмечается, задержали 40-летнего командира батальона сопровождения Главного управления Нацполиции Украины в городе Киеве. Он ежемесячно начислял полицейским повышенные премии с требованием вернуть ему лично 75% от выплаченной премии, что составляло около 1 тыс. гривен с каждого работника.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете сразу после получения им очередного "транша" от подчиненных в сумме 18 тыс. гривен.

Фото: изъятые во время задержания доказательства (kyiv.gp.gov.ua)

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством) УК Украины, проверяется причастность чиновника к другим аналогичных коррупционных преступлений.

Пока командир батальона задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовятся материалы для объявления ему подозрения и избрания меры пресечения.

ЧИНОВНИКА СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ УЛИЧЕН В ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЯХ ЧИНОВНИКА СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ УЛИЧЕН В ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЯХ (ВИДЕО) ГЛАВА ОДНОГО ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ КИЕВА, ПРЕВЫШАЯ СВОИ СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО ЗАВЫШАЛ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОДЧИНЕННЫМ, ИЗ КОТОРЫХ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПОТОМ ЗАБИРАЛ СЕБЕ. КАК ТОЛЬКО ОБ АФЕРЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО РУКОВОДСТВУ ГУНП В КИЕВЕ - ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЫЛ ЗАДЕРЖАН ОПЕРАТИВНИКАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ НПУ. Киевским городским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины было установлено, что должностное лицо одного из структурных подразделений столичной полиции пытается обогатиться за счет вверенного личного состава. Полученную информацию немедленно доложили руководству Главного управления НПУ Киева, которое поддержало недопустимости подобных действий. В результате проведенных совместных мероприятий стало известно, что 40-летний подполковник полиции поднял проценты премирования своим подчиненным, а затем обязал возвращать ему 75 процентов от полученной премии. Установлено, что по такой схеме фигурант наживался поездом нескольких месяцев. По материалам внутренней безопасности полиции прокуратурой Киева было начато уголовное производство по разоблаченным противоправным фактом. При поддержке и содействии руководства ГУНП в Киеве, бойцы ВШР ДВБ совместно с работниками КМУВБ ДВБ НПУ и столичной прокуратурой задержали указанного чиновника сразу после получения им части очередной «дани» - 18 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются санкционированные обыски по месту службы и проживания разоблаченного полицейского. Готовится объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения. Опубликовано Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины Среда, 28 ноябрь 2018 г.

Напомним, в Киеве задержали младшего инспектора второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотические вещества.

Ранее РБК-Украина сообщало, что оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполіції разоблачили группу сотрудников патрульной полиции на вымогательстве и получении взяток.