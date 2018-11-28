Командира батальйону поліції Києва затримали на хабарі

Фото: вилучені гроші (kyiv.gp.gov.ua)

Посадовець розробив схему вимагання коштів із поліцейських

У Києві затримали посадовця поліції, який зловживаючи службовим становищем, привласнював премії підлеглих поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва.

Як зазначається, затримали 40-річного командира батальйону супроводження Головного управління Нацполіціі України в місті Києві. Він щомісяця нараховував поліцейським підвищені премії з вимогою повернути йому особисто 75% від виплаченої премії, що складало близько 1 тис. гривень з кожної працівника.

Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті відразу після отримання ним чергового "траншу" від підлеглих у сумі 18 тисяч гривень.

Фото: вилучені під час затримання докази (kyiv.gp.gov.ua)

В межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) КК України, перевіряється причетність посадовця до інших аналогічних корупційних злочинів.

Наразі командир батальйону затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Готуються матеріали для оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

ПОСАДОВЦЯ СТОЛИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ ВИКРИТО НА ФІНАНСОВИХ МАХІНАЦІЯХ ПОСАДОВЦЯ СТОЛИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ ВИКРИТО НА ФІНАНСОВИХ МАХІНАЦІЯХ (ВІДЕО) ОЧІЛЬНИК ОДНОГО З ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ КИЄВА, ПЕРЕВИЩУЮЧИ СВОЇ СЛУЖБОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ, БЕЗПІДСТАВНО ЗАВИЩУВАВ ПРЕМІАЛЬНІ ВИПЛАТИ ПІДЛЕГЛИМ, З ЯКИХ БІЛЬШУ ЧАСТИНУ ПОТІМ ЗАБИРАВ СОБІ. ЯК ТІЛЬКИ ПРО АФЕРУ СТАЛО ВІДОМО КЕРІВНИЦТВУ ГУНП У КИЄВІ - ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ БУВ ЗАТРИМАНИЙ ОПЕРАТИВНИКАМИ ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ НПУ. Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було встановлено, що посадова особа одного зі структурних підрозділів столичної поліції намагається збагатитися за рахунок ввіреного особового складу. Про отриману інформацію негайно доповіли керівництву Головного управління НПУ Києва, яке підтримало неприпустимість подібних дій. В результаті проведених спільних заходів стало відомо, що 40-річний підполковник поліції підняв відсотки преміювання своїм підлеглим, а потім зобов’язав повертати йому 75 відсотків від отриманої премії. Встановлено, що за такою схемою фігурант наживався потягом кількох місяців. За матеріалами внутрішньої безпеки поліції прокуратурою Києва було розпочато кримінальне провадження за викритим протиправним фактом. За підтримки та сприяння керівництва ГУНП у Києві, бійці ВШР ДВБ спільно з працівниками КМУВБ ДВБ НПУ та столичною прокуратурою затримали зазначеного посадовця відразу після отримання ним частини чергової «данини» - 18 тисяч гривень. На теперішній час тривають санкціоновані обшуки за місцем служби та проживання викритого поліцейського. Готується оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Опубліковано Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Середа, 28 листопад 2018 р.

Нагадаємо, у Києві затримали молодшого інспектора другої категорії відділу режиму і охорони ГУ "Київський слідчий ізолятор" при спробі пронести на територію режимного закладу наркотичні речовини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили групу співробітників патрульної поліції на вимаганні та отриманні хабарів.