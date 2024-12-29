У командира 211-ї бригади провели обшуки, йому готують нову підозру, - джерела

Як розповіли джерела, слідство вважає, що Побережнюк знав про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку офіцера Владислава Пастухова, але не реагував та не ініціював питання щодо притягнення його до відповідальності.

За це, за даними джерел, комбригу готують підозру за ч. 4 ст. 426 КК України - бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану.

Побережнюк вже має одну підозру - у зловживанні службовим становищем. Його арештували за залучення військових до будівництва будинку в Хмельницькій області. Проте він вийшов з-під варти під заставу в понад 900 тисяч гривень.