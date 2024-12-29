У командира 211-ї бригади провели обшуки, йому готують нову підозру, - джерела

Державне бюро розслідувань провело обшуки у командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка. Йому готують нову підозру через знущання з військових в бригаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Як розповіли джерела, слідство вважає, що Побережнюк знав про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку офіцера Владислава Пастухова, але не реагував та не ініціював питання щодо притягнення його до відповідальності.
За це, за даними джерел, комбригу готують підозру за ч. 4 ст. 426 КК України - бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану.
Побережнюк вже має одну підозру - у зловживанні службовим становищем. Його арештували за залучення військових до будівництва будинку в Хмельницькій області. Проте він вийшов з-під варти під заставу в понад 900 тисяч гривень.
У грудні журналісти опублікували розслідування про знущання з солдатів, корупцію та зловживання в 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Головними фігурантами розслідування стали комбриг Побережнюк, а також старший лейтенант Пастух, який є сином начальника штабу бригади.
Згодом Побережнюк отримав підозру у зловживанні службовим становищем, а Пастух - у знущанні з підлеглих. Останній наразі переховується від правоохоронних органів.
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