У командира 211-й бригады провели обыски, ему готовят новое подозрение, - источники

Государственное бюро расследований провело обыски у командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Ему готовят новое подозрение из-за издевательств над военными в бригаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Как рассказали источники, следствие считает, что Побережнюк знал о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны офицера Владислава Пастухова, но не реагировал и не инициировал вопрос о привлечении его к ответственности.
За это, по данным источников, комбригу готовят подозрение по ч. 4 ст. 426 УК Украины - бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения.
Побережнюк уже имеет одно подозрение - в злоупотреблении служебным положением. Его арестовали за привлечение военных к строительству дома в Хмельницкой области. Однако он вышел из-под стражи под залог в более 900 тысяч гривен.
В декабре журналисты опубликовали расследование об издевательствах над солдатами, коррупции и злоупотреблениях в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Главными фигурантами расследования стали комбриг Побережнюк, а также старший лейтенант Пастух, который является сыном начальника штаба бригады.
Впоследствии Побережнюк получил подозрение в злоупотреблении служебным положением, а Пастух - в издевательстве над подчиненными. Последний сейчас скрывается от правоохранительных органов.
Подробнее о скандале вокруг 211-й бригады - читайте в материале РБК-Украина.
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