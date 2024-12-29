RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

У командира 211-й бригады провели обыски, ему готовят новое подозрение, - источники

Фото: комбриг 211 бригады Олег Побережнюк (suspilne.media/ternopil)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

Государственное бюро расследований провело обыски у командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Ему готовят новое подозрение из-за издевательств над военными в бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали источники, следствие считает, что Побережнюк знал о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны офицера Владислава Пастухова, но не реагировал и не инициировал вопрос о привлечении его к ответственности.

За это, по данным источников, комбригу готовят подозрение по ч. 4 ст. 426 УК Украины - бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения.

Побережнюк уже имеет одно подозрение - в злоупотреблении служебным положением. Его арестовали за привлечение военных к строительству дома в Хмельницкой области. Однако он вышел из-под стражи под залог в более 900 тысяч гривен.

Скандал в 211 бригаде

В декабре журналисты опубликовали расследование об издевательствах над солдатами, коррупции и злоупотреблениях в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Главными фигурантами расследования стали комбриг Побережнюк, а также старший лейтенант Пастух, который является сыном начальника штаба бригады.

Впоследствии Побережнюк получил подозрение в злоупотреблении служебным положением, а Пастух - в издевательстве над подчиненными. Последний сейчас скрывается от правоохранительных органов.

Подробнее о скандале вокруг 211-й бригады - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБРВооруженные силы Украины