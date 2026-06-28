Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим

Правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування.

"За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування", - йдеться у заяві командування.

В оперативному командуванні зазначили, що сприяють роботі правоохоронців, та звернулися до медіа й громадськості із проханням не поширювати неперевірені дані та поважати приватність родини полковника.

Володимира Кононнікова у командуванні охарактеризували як відданого Україні офіцера й відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї частини.