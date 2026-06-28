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Командира 154-й бригады Кононникова нашли мертвым

19:04 28.06.2026 Вс
1 мин
Обстоятельства смерти выясняются
aimg Валерия Абабина
Фото: Нашли мертвым Владимира Кононникова командира 154 ОБМР (facebook.com/154OMBR)

В воскресенье, 28 июня, без признаков жизни обнаружили командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Южного оперативного командования ВСУ.

Правоохранительные органы начали первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование.

"По предварительной информации, признаков насилия не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования", - говорится в заявлении командования.

В оперативном командовании отметили, что способствуют работе правоохранителей и обратились к медиа и общественности с просьбой не распространять непроверенные данные и уважать частность семьи полковника.

Владимира Кононникова в командовании охарактеризовали как преданного Украине офицера и ответственного командира, заботившегося о личном составе своей части.

Напомним, в июне в авиакатастрофе Су-24М в Хмельницкой областипогибли два военных пилота . Среди них был 23-летний штурман 7-й бригады тактической авиации Богдан Бабенко, мечтавший защищать украинское небо еще с детства.

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