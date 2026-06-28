Командира 154-й бригады Кононникова нашли мертвым

Правоохранительные органы начали первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование.

"По предварительной информации, признаков насилия не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования", - говорится в заявлении командования.

В оперативном командовании отметили, что способствуют работе правоохранителей и обратились к медиа и общественности с просьбой не распространять непроверенные данные и уважать частность семьи полковника.

Владимира Кононникова в командовании охарактеризовали как преданного Украине офицера и ответственного командира, заботившегося о личном составе своей части.