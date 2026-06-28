Командира 154-й бригады Кононникова нашли мертвым

В воскресенье, 28 июня, без признаков жизни обнаружили командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Южного оперативного командования ВСУ.

Правоохранительные органы начали первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование.

"По предварительной информации, признаков насилия не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования", - говорится в заявлении командования.

В оперативном командовании отметили, что способствуют работе правоохранителей и обратились к медиа и общественности с просьбой не распространять непроверенные данные и уважать частность семьи полковника.

Владимира Кононникова в командовании охарактеризовали как преданного Украине офицера и ответственного командира, заботившегося о личном составе своей части.