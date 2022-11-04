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Командир скаржиться на низьку дисципліну і підготовку мобілізованих росіян, - ГУР

Фото: Командир скаржиться на низьку дисципліну і підготовку мобілізованих росіян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські командири скаржаться один одному, що новоприбулі мобілізовані мають погану підготовку. Також окупанти багато вживають алкоголю, тому дисципліни у підрозділі майже нема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Тут не найкращий контингент дали. Але зараз намагаються розвиватись, життя вимагає", - скаржиться окупант.

За його словами, раніше мобілізовані ще гірше підготовленими були. Але йому розповіли, що в іншому підрозділі було поповнення з 5 осіб, які майже одразу почали напиватись та ігнорувати дисципліну.

"Давайте до нас, ми любимо алкоголіків. Приймемо, як рідних", - каже командир росіян.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Луганській області, а командування кидає їх на фронті.

Раніше стало відомо, що солдати РФ скаржаться на малу кількість перемог на фронті та великі втрати серед особового складу.

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