Командир жалуется на низкую дисциплину и подготовку мобилизованных россиян, - ГУР

"Здесь не самый лучший контингент дали. Но сейчас пытаются развиваться, жизнь требует", - жалуется оккупант.

По его словам, ранее мобилизованные еще хуже подготовлены были. Но ему рассказали, что в другом подразделении было пополнение из 5 человек, которые почти сразу начали напиваться и игнорировать дисциплину.

"Давайте к нам, мы любим алкоголиков. Примем как родных", - говорит командир россиян.