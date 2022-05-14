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"Командир сам себе в ногу выстрелил". ГУР перехватило разговор оккупанта о нежелании воевать в Украине

Фото: ГУР перехватило разговор оккупанта о нежелании воевать в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные не хотят воевать в Украине, поэтому специально себя травмируют, или просто убегают в Россию, продлевать контракты никто не хочет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аудиозапись разговора военного из Бурятии, который удалось перехватить разведчикам ГУР.

"Чего они сдаваться будут, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться... Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт истекает - не горит желанием", - говорит он матери.

На ее вопрос, почему не срабатывает "патриотизм", отвечает: "Командир моей батареи второго взвода сам себе в ногу выстрелил, чтобы свалить отсюда! Еще в самом начале. О чем говорить можно? Он срочную в Чечне служил".

По словам военного, в его бригаде осталось менее 50% общего состава, хотя это не мешает воевать им и в таком количестве.

"Боеприпасов и людей - нет... Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или приряжают к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится... У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в России", - говорит он.

Как сообщалось, в оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых оккупантов с острова Змеиный. В частности, из сорока военных РФ, командированных на остров, живыми вернулись восемь.

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Война в Украине