Командир морпехов из окруженной "Азовстали" обратился к Эрдогану

Командир украинского 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) обратился к президенту Турции Реджепа Тайипа Эрдогану. Он попросил применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командира в эфире Habertürk TV.

"Уважаемый господин президент Реджеп Тайип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волынский. Сейчас выполняю обязанности 36 бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведет бои в окружении уже 65 суток", - сказал он.

Он отметил, что на "Азовстали" находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени. Также есть раненые гражданские лица, которым необходима помощь.

"С нами на объекте также ищут безопасность сотни гражданских и десятки детей. Младшему 4 месяца. Я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны.", - добавил командир.

Волынский рассказал, что сейчас ситуация на "Азовстали" очень сложная, ведь боевые действия не прекращались.

Войска РФ применяют удары авиацией, огонь из различных артиллерийских систем сухопутного и морского базирования, проводят штурмовые действия с помощью танков, боевых машин пехоты и большими группировками живой силы.

Сообщается, что несколько дней назад оккупанты уничтожили полевой госпиталь, уничтожена операционная. Медики не могут оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданским.

К тому же в бункерах на "Азовстали" скрываются сотни гражданских, среди них 60 несовершеннолетних.