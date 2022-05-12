Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали"

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали". Для этого он создал аккаунт в Twitter.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.
"Текст моего обращения: Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты - то кто? Подскажи", - говорится в сообщении.
Волына также просит всех помочь сделать так, чтобы Илон увидел это обращение:
"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!", - написал он.
Напомним, бойцы полка "Азов" обратились в ООН и Красный Крест с призывом помочь с эвакуацией раненых на "Азовстали". Сейчас там сотни тех, кто нуждается в необходимой медицинской помощи.
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