UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали"

Фото: командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали" (скриншот из видео)
Автор: Артур Родивилов

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали". Для этого он создал аккаунт в Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

"Текст моего обращения: Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты - то кто? Подскажи", - говорится в сообщении.

Волына также просит всех помочь сделать так, чтобы Илон увидел это обращение:

"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!", - написал он.

Напомним, бойцы полка "Азов" обратились в ООН и Красный Крест с призывом помочь с эвакуацией раненых на "Азовстали". Сейчас там сотни тех, кто нуждается в необходимой медицинской помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь