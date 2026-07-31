Командир "Хартії" Оболєнський зробив першу заяву після замаху

Росіяни ведуть війну, в тому числі, і терором. Це є ознакою того, що їм не вдається досягти політичної цілі військовими методами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського.

"Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою", - зазначив він.

Оболєнський подякував всім "за увагу і турботу", а також президенту України Володимиру Зеленському "за підтримку".

"Замах - це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", - додав командир "Хартії".

Замах на Оболєнського

Нагадаємо, 31 липня стало відомо про спробу замаху на командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Як повідомив Володимир Зеленський, правоохоронці оперативно затримали виконавця нападу та його спільника. За словами глави держави, Росія неодмінно понесе відповідальність за такі дії.