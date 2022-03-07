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Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ

Автор: Артур Родивилов

Американский бизнесмен, пилот и астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привез помощь для украинских военных. Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника-посланника посольства Украины в Польше Олега Куця.

В диппредставительстве сообщили, что Айзекман прилетел лично, чтобы "ребята на передовой получили самое быстрое".

"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусов". Что там? Скоро узнаете. И это только начало", - говорится в сообщении.

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к бизнесмену Маску за поддержкой Украине во время войні с Россией. Он попросил его обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Маск ответил на просьбу Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.

После этого в Украину прибыла первая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета.

Также сообщалось, что 5 марта партия устройств глобальной спутниковой системы Starlink приехала в Киев.

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