Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника-посланника посольства Украины в Польше Олега Куця.

"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусов". Что там? Скоро узнаете. И это только начало", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве сообщили, что Айзекман прилетел лично, чтобы "ребята на передовой получили самое быстрое".

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к бизнесмену Маску за поддержкой Украине во время войні с Россией. Он попросил его обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Маск ответил на просьбу Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.

После этого в Украину прибыла первая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета.

Также сообщалось, что 5 марта партия устройств глобальной спутниковой системы Starlink приехала в Киев.

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