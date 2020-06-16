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Командир боевого корабля пытался передать секретные данные в РФ

Новости » Общество     16.06.2020 - 19:18
Командир боевого корабля пытался передать секретные данные в РФ
Фото: боевой корабль ВМС ВСУ (ssu.gov.ua)

Военнослужащего отстранили от должности

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки секретных данных в сфере боевой готовности Вооруженных сил Украины. Их пытался передать спецслужбам Российской Федерации командир боевого корабля Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в спецслужбе, капитан 2 ранга был завербован спецслужбами РФ во время визита того на оккупированный Крым. После возвращения к месту дислокации своего экипажа командир начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи спецслужбам РФ.

"Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в аннексированном полуострове. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных сил Украины", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное дело. У фигуранта изъято носители информации с ограниченным доступом. Также военнослужащего отстранили от занимаемой должности и отменили доступ к гостайне.

Ранее РБК-Украина писало, что с 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено более полторы тысячи предателей.

Также сообщалось, что в апреле был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Служба безопасности Украинышпионажспецслужбы РФ
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