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Командир бойового корабля намагався передати секретні дані в РФ

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 19:18
Командир бойового корабля намагався передати секретні дані в РФ
Фото: бойовий корабель ВМС ЗСУ (ssu.gov.ua)

Військовослужбовця відсторонили від посади

Військова контррозвідка Служби безпеки України попередила загрозу витоку секретних даних у сфері бойової готовності Збройних сил України. Їх намагався передати спецслужб Російської Федерації командир бойового корабля Військово-морських сил України.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, капітан 2 рангу був завербований спецслужбами РФ під час візиту того на окупований Крим. Після повернення до місця дислокації свого екіпажу командир почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі спецслужбам РФ.

"Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання в аннексированном півострові. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних сил України", - повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальну справу. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом. Також військовослужбовця відсторонили від займаної посади і скасували доступ до держтаємниці.

Раніше РБК-Україна писало, що з 2014 року в лавах Служби безпеки України виявлено понад півтори тисячі зрадників.

Також повідомлялося, що у квітні був затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанів, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Служба безпеки Українишпионажспецслужбы РФ
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