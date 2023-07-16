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Командир "Азова" Редис объявил о возвращении на службу

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Воскресенье 16 июля 2023 21:59
Командир "Азова" Редис объявил о возвращении на службу Фото: Денис Прокопенко, командир "Азова" (Офис президента)
Автор: Наталья Кава

Командир бригады "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко впервые после освобождения из российского плена и возвращения из Турции встретился с личным составом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады НГУ "Азов".

В ходе встречи с бойцами "Азова" он заявил, что не имеет других интересов, кроме военного дела.

"Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", – сказал Прокопенко.

"Рэдис" также заявил, что для него "эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года".

"Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач", - говорится в сообщении.

В настоящее время Прокопенко проходит реабилитацию. Однако уже в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

Фото: Денис "Редис" Прокопенко встретился с личным составом "Азова" (t.me/azov_media)

Напомним, с 11 июля 2014 года Прокопенко принимал участие в АТО/ООС на Донбассе в составе "Азова". Затем он стал командиром взвода, роты, а затем батальона. В июле 2017 был назначен командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов". Прокопенко стал самым молодым командиром в истории ВСУ и Национальной гвардии.

Во время боев за Мариуполь в 2022-2023 годах являлся одним из командиров обороны города и металлургического завода "Азовсталь". В мае после приказа выходить из окруженного завода попал в российский плен, откуда был уволен в сентябре 2022 года при посредничестве Турции.

Возвращение командиров "Азовстали" в Украину

8 июля из Турции в Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега .

Возвращение украинских командиров из Турции вызвало истерику в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Турцию в нарушении договоренностей, предполагавших, что командиры обороны "Азовстали" будут на турецкой территории до завершения войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение Турции передать Украине командиров "Азовстали" не повлияло на отношения Анкары с Россией. В конце концов, они "вышли на позитив".

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