Командир 125 бригади ТрО, яка обороняла Харківську область, залишає посаду

"Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з вами спільна служба у 125-й окремій бригаді ТрО. Ви люди мирних професій, різноманітних сфер діяльності та інтересів, з перших днів повномасштабної російської агресії, добровільно без вагань, стали на захист рідної землі та захищаєте нашу державу у лавах Сил оборони", - написав Горбенко.

Він подякував особовому складу бригади за вірність присязі та всім, хто підтримував підрозділ у часи його становлення та виконання бойових завдань.