ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В команде Зеленского рассказали, как сотрудничают с "За майбутнє"

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 июля 2021 08:45
В команде Зеленского рассказали, как сотрудничают с "За майбутнє" Фото: как сотрудничают "Слуга народа" и "За майбутнє" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В партии "За майбутнє" заявили о готовности поддерживать законопроекты от власти. Однако, не станут голосовать за инициативы, которые ее члены считают нелепыми.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина соглава парламентской группы "За майбутнє" Тарас Батенко, говорится в материале "Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью".

По его словам, если у власти в инициативе есть какая-то рациональность, то "За майбутнє" готовы поддерживать ее и потом дорабатывать ко второму чтению.

"Например, у нас были значительные претензии к инициативам по судебной реформе в части ВККС и ВРП, повышению налогов в законопроекте №5600, к законопроекту о ГБР. В то же время мы не голосовали за налоговую амнистию", - отметил Батенко.

Собеседники издания в команде Зеленского утверждают, что конструктивное сотрудничество с "За майбутнє" есть, но оно происходит ситуативно - по конкретным законопроектам.

"Они в любой момент могут прекратить голосовать вместе с монобольшинством. Но они не враги. Они помогают с голосами, когда речь заходит о вопросах, касающихся интересов мажоритарщиков, децентрализации, об инициативах насчет МВД и полиции", - сообщил источник издания.

По его словам, поддержка группой нужных "Слуге народа" вопросов решается с Игорем Палицей. Он общается не только с руководством монобольшинства, но и с Банковой, в основном - с замом главы ОП Кириллом Тимошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Слуга народа
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью