Команда Зеленского прокомментировала распад коалиции

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали прекращение существования коалиции. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

В команде назвали распад коалиции "очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали".

"Сегодня одна из фракций в Верховной раде решила выйти из коалиции. Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщили в команде.

В команде напомнили, что Украина "нуждается в изменениях и глубинных реформах и для реализации нужен дееспособный парламент".

Напомним, фракция партии "Народный фронт" 17 мая проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции. Парубий подчеркнул, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.