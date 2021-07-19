Команда Южной Кореи будет проверять еду на радиацию во время Олимпийских игр

Отмечено, что с соответствующим заявлением сегодня выступил представитель корейского спортивного и олимпийского комитета.

Он рассказал, что уже забронировал отель рядом с олимпийским поселком, куда будут доставлять и готовить пищу для команды Южной Кореи.

Также он подчеркнул, что Южная Корея реализует собственные программы питания на Олимпийских играх, чтобы спортсмены чувствовали себя как дома.

Однако, японские власти отреагировали на такое заявление, ответив, что такое решение может ухудшить отношения между Сеулом и Токио.