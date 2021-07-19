Команда Південної Кореї буде перевіряти їжу на радіацію під час Олімпійських ігор

Зазначено, що із відповідною заявою сьогодні виступив представник корейського спортивного та олімпійського комітету.

Він розповів, що вже забронював готель поруч з олімпійським селищем, куди будуть доставляти та готувати їжу для команди Південної Кореї.

Також він підкреслив, що Південна Корея реалізує власні програми харчування на Олімпійських іграх, щоб спортсмени відчували себе як вдома.

Однак, японська влада відреагувала на таку заяву, відповівши, що таке рішення може погіршити відносини між Сеулом і Токіо.