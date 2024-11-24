Команда Трампа тісно співпрацює з Байденом, у тому числі щодо України

В інтерв'ю Fox News Sunday він розповів, що переговорив з радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном, щоб переконатися, що нинішній Білий дім і перехідна команда Трампа працюють "пліч-о-пліч".

"Наші противники там, які думають, що це час можливостей, що вони можуть стравити одну адміністрацію з іншої, помиляються. Ми рука об руку. Ми одна команда зі Сполученими Штатами у цьому переході", - сказав Волц.

Також він заявив, що Трамп "дуже стурбований ескалацією" війни між Росією та Україною.

CNN пише, що Волц, зважаючи на все, схвалив рішення Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні міни, сказавши, що нова зброя може допомогти "зміцнити лінії" і "зупинити російські успіхи".

Крім того, він заявив, що Трамп, як і раніше, зосереджений на проведенні переговорів про припинення війни.

Видання нагадує, що новий радник з нацбезпеки, який у п'ятницю приєднався до зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго, заявив, що європейські союзники "безперечно будуть ключовою частиною" будь-якої мирної угоди, яка покладе край конфлікту.