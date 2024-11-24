Команда Трампа тесно сотрудничает с Байденом, в том числе по вопросу Украины

В интервью Fox News Sunday он рассказал, что переговорил с советником Байдена по нацбезопаности Джейком Салливаном, чтобы убедиться, что нынешний Белый дом и переходная команда Трампа работают "рука об руку".

"Наши противники там, которые думают, что это время возможностей, что они могут стравить одну администрацию с другой, ошибаются. Мы рука об руку. Мы одна команда с Соединенными Штатами в этом переходе", - сказал Волц.

Также он заявил, что Трамп "очень обеспокоен эскалацией" войны между Россией и Украиной. Того конфликта, который избранный президент США пообещал закончить в первый же день своего президентства, не уточнив, как именно он это сделает.

CNN пишет, что Волц, судя по всему, одобрил решение Байдена разрешить Украине использовать противопехотные мины, сказав, что новое оружие может помочь "укрепить линии" и "остановить российские успехи".

Кроме того, он заявил, что Трамп по-прежнему сосредоточен на проведении переговоров о прекращении войны.

Издание напоминает, что новый советник по нацбезопаности, который в пятницу присоединился к встрече Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго, заявил, что европейские союзники "несомненно будут ключевой частью" любого мирного соглашения, которое положит конец конфликту.