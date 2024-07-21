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Команда Трампа готує кампанію проти Камали Харріс, - NYT

Неділя 21 липня 2024 16:38
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Команда Трампа готує кампанію проти Камали Харріс, - NYT Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Передвиборний штаб Дональда Трампа готує "серйозну кампанію" проти віце-президента Камали Харріс, якщо чинний президент США Джо Байдена вийде з перегонів.

Передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що команда Трампа вже підготувала матеріали про Харріс і має аналогічні досьє на інших демократів, які б могли стати кандидатами, якщо Байден передумає обиратися.

Крім того, соратники Трампа підготували кілька відео, спрямованих проти Харріс. Їх хотіли показати делегатам і на телебаченні, але після замаху на Трампа від цього плану відмовилися.

Крім того, союзники Трампа почали вивчати записи губернаторів-демократів, які вважаються потенційними партнерами Харріс. Радники колишнього президента приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро - штату, на перемогу в якому найбільше націлена кампанія Трампа, щоб заблокувати шлях демократів до Білого дому.

Співрозмовники видання повідомили, що республіканці уважно стежать за Демократичною партією США. Зокрема, за фінансуванням кампанії Байдена.

The New York Times пише, що Національний комітет Республіканської партії навіть готовий подати позов у разі, якщо виникнуть питання щодо переказу або використання цих коштів.

Нагадаємо, що в суботу, 20 липня, кандидат у президенти США Дональд Трамп провів перший мітинг після свого замаху. Під час виступу він жорстко розкритикував демократів.

Тим часом чинний президент США Джо Байден заявив, що повернеться до передвиборчої кампанії вже наступного тижня і продовжить викривати загрозу програми Трампа "Проєкт 2025".

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