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Команда Трампа готовит кампанию против Камалы Харрис, - NYT

Воскресенье 21 июля 2024 16:38
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Команда Трампа готовит кампанию против Камалы Харрис, - NYT Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Предвыборный штаб Дональда Трампа готовит "серьезную кампанию" против вице-президента Камалы Харрис, если действующий президент США Джо Байдена выйдет из гонки.

Передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что команда Трампа уже подготовила материалы о Харрис и имеет аналогичные досье на других демократов, которые могли бы стать кандидатами, если Байден передумает избираться.

Помимо этого, соратники Трампа подготовили несколько видео, направленных против Харрис. Их хотели показать делегатам и по телевидению, но после покушения на Трампа от этого плана отказались.

Кроме того, союзники Трампа начали изучать записи губернаторов-демократов, которые считаются потенциальными напарниками Харрис. Советники бывшего президента уделяют особое внимание губернатору Пенсильвании Джошу Шапиро - штата, на победу в котором больше всего нацелена кампания Трампа, чтобы заблокировать путь демократов в Белый дом.

Собеседники издания сообщили, что республиканцы внимательно следят за Демократической партией США. В частности, за финансированием кампании Байдена.

The New York Times пишет, что Национальный комитет Республиканской партии даже готов подать иск в случае, если возникнут вопросы относительно перевода или использования этих средств.

Напомним, что в субботу, 20 июля, кандидат в президенты США Дональд Трамп провел первый митинг после своего покушения. В ходе выступления он жестко раскритиковал демократов.

Тем временем действующий президент США Джо Байден заявил, что вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе и продолжит разоблачать угрозу программы Трампа "Проект 2025".

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