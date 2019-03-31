Команда Тимошенко продолжает фиксировать нарушения

Команда лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко продолжает фиксировать нарушения на выборах 2019. Об этом заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря сказал во время брифинга в пресс-центре Юлии Тимошенко.

По его словам, по состоянию на этот час команда Юлии Тимошенко продолжает фиксировать нарушения, в частности подписание пустых протоколов членами УИК о подсчете голосов избирателей заранее. Такие случаи выявлены в Донецкой области (округ № 50, участок № 140769), в Киевской области (округ № 97, участок № 320027) и во Львовской области (минимум 8 участковых избирательных комиссий).

Факт подкупа избирателей зафиксирован в Волынской области (округ №22). Как отметил представитель "Батькивщины", лица, которые встречают избирателей после голосования, направят их в определенную квартиру и там происходит передача денег.

Кроме того, нарушение процедуры голосования происходили в Донецкой области (округ 49 и 52). По словам заместителя председателя партии, группа неизвестных лиц спортивного телосложения ворвались в участок и бросили в каждую урну по пачке бюллетеней.

Среди нарушений есть и такие "трюки", как исчезающие чернила, попытки организации "карусели", выдачи одной справки врача на 60 заявлений избирателей, изъявивших желание голосовать "на дому" (Ивано-Франковская область, Калушский район).

Имеются и довольно странные случаи относительно порядка ведения реестра на Софиевской Борщаговке в Киеве.

"Ул. Братская, 9 – это адрес 8-этажного дома, граждане которого не смогли проголосовать. Оказалось, дом не находится в реестре избирателей. А это где-то 80-90 семей", – отметил Немыря.

Тревожные сообщения поступают и из зарубежного избирательного округа, сообщает он. Речь идет о втягивании руководителей дипломатических и консульских учреждений в "игрища" и попытки повлиять на деятельность избирательных комиссий.

Как отметил Немыря, представители "Батькивщины" находятся в постоянном контакте с многочисленными международными миссиями наблюдателей под эгидой ОБСЕ, при участии ПА НАТО, Европарламента, Совета Европы, миссия IDI, IRI и много других.

По информации этих наблюдательных миссий, "Батькивщина" с точки зрения фактажа и регистраций фактов нарушений проявляет себя лучше всего, заявил нардеп.

"Это очень важная часть избирательного процесса. "Батькивщина" показывает пример профессионального сотрудничества с международными избирательными наблюдателями и миссиями", – подытожил он.