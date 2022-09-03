"Команда тигров". Пентагон создал спецотдел для быстрой продажи оружия

Также подразумевается, что в дальнейшем увеличится список дружественных стран, которые смогут передавать американское оружие, снаряжение и военную технику Украине.

"Команда тигров" будет искать для Минобороны США пути оптимизации производства и поставок, чтобы передавать предоплаченные беспилотники, танки, вертолеты и другое вооружение союзникам быстрее.

Пересмотр концепции реализации американского оружия начался летом на фоне напряженности в отношениях США и Китая, а также полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также члены "Команды тигров" должны помогать другим странам эффективнее составлять письма и договора, устраняя возникающие препятствия при заключении контрактов на поставку оружия.

Ранее Пентагон утверждал контракты на продажу вооружения только раз в год и делал это з промедлениями, от чего у союзников могло возникнуть мнение, что США не хотят поставлять им свое военное оборудование и укреплять союзнические отношения.