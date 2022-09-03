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"Команда тигров". Пентагон создал спецотдел для быстрой продажи оружия

Фото: Пентагон создал спецотдел для быстрой продажи оружия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Пентагоне создали специальную группу высокопоставленных чиновников, которую назвали "Команда тигров". Ее главная задача – изучать эффективность продажи оружия другим странам. Таким образом США намерены ускорить продажу вооружения союзникам и повысить конкуренцию с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Также подразумевается, что в дальнейшем увеличится список дружественных стран, которые смогут передавать американское оружие, снаряжение и военную технику Украине.

"Команда тигров" будет искать для Минобороны США пути оптимизации производства и поставок, чтобы передавать предоплаченные беспилотники, танки, вертолеты и другое вооружение союзникам быстрее.

Пересмотр концепции реализации американского оружия начался летом на фоне напряженности в отношениях США и Китая, а также полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также члены "Команды тигров" должны помогать другим странам эффективнее составлять письма и договора, устраняя возникающие препятствия при заключении контрактов на поставку оружия.

Ранее Пентагон утверждал контракты на продажу вооружения только раз в год и делал это з промедлениями, от чего у союзников могло возникнуть мнение, что США не хотят поставлять им свое военное оборудование и укреплять союзнические отношения.

Ранее мы писали, что Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов. В частности, в него войдут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

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