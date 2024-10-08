Команда Telegram-каналу "Труха" придбала квартиру для родини, що втратила житло під час війни

Команда Telegram-каналу "Труха" за власні кошти придбала квартиру для родини з Харкова, що втратила житло під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника мережі Максима Лавриненка.

Родина Вікторії жила на Північній Салтівці в Харкові, але їхній дім було зруйновано під час обстрілів. Завдяки спільним зусиллям команди вдалося придбати для родини нову трикімнатну квартиру у центральному районі міста.

"Це була нелегка подорож, але ми впевнені, що зробили правильний вибір. Побачити щасливі очі Вікторії – найкраща нагорода за всі наші зусилля. Я сам ледь втримався від емоцій. Це було не просто передати ключі від квартири, це було про надання надії і нового початку", – поділився Максим Лавриненко.

За його словами, протягом кількох років родина Вікторії не мала власного житла. "Наша історія на цьому не закінчується. Найближчим часом ми плануємо придбати ще одну квартиру для постраждалої сім’ї. Вже внесено задаток, і в листопаді ми зможемо поділитися новими здобутками", – ділиться планами Лавриненко.

Варто зазначити, що "Труха" з перших днів війни допомагає тим, хто цього найбільше потребує.

Команда проекту організовує збір коштів, закуповує необхідне обладнання для ЗСУ, допомагає грошима родинам, чиї домівки постраждали від ракетних атак, а також підтримує різноманітні соціальні ініціативи.

Нещодавно канал також долучився до будівництва дитячого спортивного майданчика для дітей-сиріт, створивши для них місце для гри та розвитку.