Команда Порошенко будет разрушать планы врага, - Герасимов

Команда Петра Порошенко не позволит разрушить международную коалицию по поддержке Украины. Об этом во время выступления на Согласительном совете ВР заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает РБК-Украина.

По его словам, действия реваншистов наносят удары в спину украинской армии. "Недавние обыски в Министерстве обороны и в "волонтерском десанте", который в 2014-м поломал десятки коррупционных схем, полностью парализовали снабжение в армии бронежилетов, касок и зимней формы", – подчеркнул глава фракции.

Он отметил, что теперь Путин ссылается на слова нового начальника украинского Генштаба, который якобы назвал провокацией мирный проход украинских кораблей из Одессы в Мариуполь.

"И это при том, что Международный трибунал по морскому праву полностью стал на сторону Украины, обязав вернуть наших военных. Уважаемая новая власть, прошло уже несколько дней – где опровержение?! Мы никому не дадим права называть наших героев-моряков преступниками. Они должны быть безоговорочно освобождены в соответствии с решением международного трибунала. Все остальное – это предательство национальных интересов. А преступники – это Кремль", - заявил Герасимов.

"Государственная команда, которая точно будет разрушать планы врага – это команда "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Каждый член списка эффективно защищал Украину в течение самых трудных лет на своем участке: в армии, волонтерством, в органах местного самоуправления, в парламенте, правительстве. При этом 70% списка – это востребованные обществом новые люди, что дает уникальное сочетание опыта и "свежей крови", – добавил Герасимов.