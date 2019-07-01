Команда Порошенка руйнуватиме плани ворога, - Герасимов

Команда Петра Порошенка не дозволить зруйнувати міжнародну коаліцію підтримки України. Про це під час виступу на Погоджувальній раді ВР заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, передає РБК-Україна.

За його словами, дії реваншистів завдають ударів в спину українській армії. "Нещодавні обшуки в Міністерстві оборони та у "волонтерського десанту", який у 2014-му поламав десятки корупційних схем, повністю паралізували постачання до армії бронежилетів, касок і зимової форми", – підкреслив голова фракції.

Він зазначив, що тепер Путін посилається на слова нового начальника українського Генштабу, який нібито назвав провокацією мирний прохід українських кораблів з Одеси до Маріуполя.

"І це при тому, що Міжнародний трибунал з морського права повністю став на бік України, зобов’язавши повернути наших військових. Шановна нова влада, пройшло вже декілька днів – де спростування?! Ми нікому не дамо права називати наших героїв-моряків злочинцями. Вони мають бути беззастережно звільнені відповідно до рішення міжнародного трибуналу. Все інше – це зрада національних інтересів. А злочинці – це Кремль", - заявив Герасимов.

"Державницька команда, яка точно буде руйнувати плани ворога – це команда "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Кожен член списку ефективно захищав Україну протягом найважчих років на своїй ділянці: в армії, волонтерством, в органах місцевого самоврядування, в парламенті, уряді. При цьому 70% списку – це затребувані суспільством нові люди, що дає унікальне поєднання досвіду і "свіжої крові", – додав Герасимов.