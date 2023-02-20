Команда Янніса з рекордом результативності виграла Матч усіх зірок НБА в команди Леброна

НБА, Матч усіх зірок

Команда Леброна – Команда Янніса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)

Грецький форвард із товаришами переграв колектив зірок із Леброном Джеймсом на чолі. Ключовими в матчі стали друга й треті чверті, за підсумками яких команда Адетокунбо привезла суперникам +17 очок. Навіть успіх "лебронців" у фінальному відрізку не компенсував дефіцит.

Новий рекорд результативності матчів усіх зірок встановив представник команди Янніса Джейсон Тейтум. Форвард "Бостон Селтікс" набрав 55 пунктів, а також зробив 10 підбирань і віддав 6 передач. Його одноклубник Джейлен Браун оформив дабл-дабл у команді Леброна (32 очки, 7 підбирань, 15 асистів).

Тейтум провів на паркеті 35 хвилин. Він набрав 22 пункти з гри (31 спроба), закинув 10 триочкових (18 спроб), а також реалізував один із двох штрафних кидків. Попередній рекорд результативності належав Ентоні Девісу, який набрав 52 очки в 2017 році.

Щодо Леброна Джеймса, то він вперше в кар'єрі програв Матч усіх зірок у статусі капітана з часу запровадження драфту при виборі гравців. Раніше його команди здобули 5 перемог. Зокрема, двічі "лебронівці" обігрували команди Янніса.