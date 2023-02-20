UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Команда Янніса з рекордом результативності виграла Матч усіх зірок НБА в команди Леброна

Фото: Джейсон Тейтум у цей вечір був нестримним (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Щорічний двобій найсильніших виконавців Західної та Східної конференції Національної баскетбольної асоціації завершився тріумфом команди Янніса Адетокунбо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, Матч усіх зірок

Команда Леброна – Команда Янніса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)

Грецький форвард із товаришами переграв колектив зірок із Леброном Джеймсом на чолі. Ключовими в матчі стали друга й треті чверті, за підсумками яких команда Адетокунбо привезла суперникам +17 очок. Навіть успіх "лебронців" у фінальному відрізку не компенсував дефіцит.

Новий рекорд результативності матчів усіх зірок встановив представник команди Янніса Джейсон Тейтум. Форвард "Бостон Селтікс" набрав 55 пунктів, а також зробив 10 підбирань і віддав 6 передач. Його одноклубник Джейлен Браун оформив дабл-дабл у команді Леброна (32 очки, 7 підбирань, 15 асистів).

Тейтум провів на паркеті 35 хвилин. Він набрав 22 пункти з гри (31 спроба), закинув 10 триочкових (18 спроб), а також реалізував один із двох штрафних кидків. Попередній рекорд результативності належав Ентоні Девісу, який набрав 52 очки в 2017 році.

Щодо Леброна Джеймса, то він вперше в кар'єрі програв Матч усіх зірок у статусі капітана з часу запровадження драфту при виборі гравців. Раніше його команди здобули 5 перемог. Зокрема, двічі "лебронівці" обігрували команди Янніса.

До слова, раніше команда Газоля виграла Матч зірок, що сходять, асоціації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол