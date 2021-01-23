Команда Навального анонсировала новые акции протеста через неделю

Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о проведении новых акций протеста. Они пройдут на следующих выходных.

Об этом сообщает Twitter "Навальный Live".

Глава региональных штабов политика Леонид Волков вновь заявил о законности требований немедленно освободить Навального из-под стражи.

"В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей стране. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден из лап своих убийц, и наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены", - сказал Волков.

Напомним, сегодня во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сам Навальный на данный момент находится в СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили по решению суда на 30 суток.

Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту на прошлой неделе, сразу после того, как прилетел из Берлина. В Германии оппозиционер находился пять месяцев, проходя курс лечения и реабилитации из-за отравления "Новичком" в августе 2020 года. В это время в России Навальный был объявлен в розыск.

Навального задержали при прохождении пограничного контроля, на следующий же день состоялся суд. Заседание проходило в отделении полиции, такой формат в РФ объяснили тем, что у оппозиционера нет теста на коронавирус.