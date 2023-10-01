Команда МВФ розпочинає зустрічі з представниками влади України: про що говоритимуть

Команду очолюватиме заступниця Директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.

"Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах та викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), що її реалізує Україна за підтримки МВФ", - додав постійний представник МВФ.

Програма МВФ

Міжнародний валютний фонд схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Влада України, зі свого боку, повинна реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

В рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів було виділено вже в червні. Наступний очікується восени, після другого перегляду програми місією МВФ.

Відповідно до проєкту бюджету на 2024 рік, Кабінет міністрів розраховує отримати від МВФ 5,4 млрд доларів у наступному році.