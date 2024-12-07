Команда Кривцова відкриє клубний Мундіаль: коли стартують інші українці

Міжнародна федерація футболу опублікувала розклад матчів клубного чемпіонату світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Відкриє турнір протистояння американського "Інтера Маямі", за який виступають зіркові Ліонель Мессі та Луїс Суарес, а також український захисник Сергій Кривцов, та єгипетського "Аль-Ахлі". Ця гра запланована на 14 червня з початком о 20:00 за місцевим часом (о 3:00 15 червня – за Києвом).
За два дні – 16 червня на чемпіонаті стартує "Челсі" Михайла Мудрика. Англійський клуб зіграє з мексиканським "Леоном". А кількома годинами пізніше португальська "Бенфіка" Анатолія Трубіна вийде на зустріч з аргентинською "Бока Хуніорс".
Мадридський "Реал" з Андрієм Луніним стартуватиме на турнірі 18 червня. "Вершкові" зіграють проти аравійського "Аль-Хіляля".
Останні матчі групового етапу відбудуться 26 червня. А 28-го стартує плей-офф, до якого вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.
Відбудеться з 14 червня до 13 липня 2025 року. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США.
Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких три, де грають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна, лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна та лондонський "Челсі" Михайла Мудрика. Також вітчизняний футболіст виступає в складі представника Північної Америки – Сергій Кривцов з "Інтера Маямі".
Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.
Раніше повідомили, що Лунін, Мудрик та ще два українці отримали суперників на клубному Мундіалі.
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