Команда Кривцова откроет клубный Мундиаль: когда стартуют другие украинцы

Откроет турнир противостояния американского "Интера Майами", за который выступают звездные Лионель Месси и Луис Суарес, а также украинский защитник Сергей Кривцов, и египетского "Аль-Ахли". Эта игра запланирована на 14 июня, начало - в 20:00 по местному времени (в 3:00 15 июня – по Киеву).

Через два дня – 16 июня на чемпионате стартует "Челси" Михаила Мудрика. Английский клуб сыграет с мексиканским "Леоном". А несколькими часами позже португальская "Бенфика" Анатолия Трубина выйдет на встречу с аргентинской "Бока Хуниорс".

Мадридский "Реал" с Андреем Луниным стартует на турнире 18 июня. "Сливочные" сыграют против аравийского "Аль-Хиляля".

Последние матчи группового этапа пройдут 26 июня. А 28-го стартует плей-офф, в который выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 14 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

От Европы примут участие 12 команд, среди которых три, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина, лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и лондонский "Челси" Михаила Мудрика. Также отечественный футболист выступает в составе представителя Северной Америки – Сергей Кривцов из "Интера Майами".

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных мундиалях имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем этого турнира.