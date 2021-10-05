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Команда Facebook попробует вручную перезапустить серверы

Автор: Артур Родивилов

В Facebook намерены попытаться вручную перезапустить серверы. Для этого компания направила команду специалистов в один из своих центров обработки данных в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста New York Times.

В самой компании заявили, что инженерам по безопасности не удалось оценить сбой, потому что они пока не смогли добраться до серверных зон.

"Небольшая команда техников направлена в один из центров обработки данных в Калифорнии. Они вручную перезагрузят серверы, чтобы попытаться решить проблему", - сообщил журналист.

При этом, журналист отмечает, что из-за сбоя отмечается хаос коммуникаций между сотрудниками самой соцсети Facebook.

"Рабочие были в затруднительном положении, потому что их внутренние системы также перестали работать. Наблюдались проблемы с звонками с рабочих мобильных телефонов и получением электронных писем от людей за пределами компании", - добавил он.

Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники просто не смогли попасть на работу, так как их цифровые бейджи тоже перестали работать.

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