RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Команда Facebook спробує вручну перезапустити сервери

Автор: Артур Родивилов

У Facebook мають намір спробувати вручну перезапустити сервери. Для цього компанія направила команду фахівців в один зі своїх центрів обробки даних в Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста New York Times.

У самій компанії заявили, що інженерам з безпеки не вдалося оцінити збій, тому що вони поки не змогли дістатися до серверних зон.

"Невелика команда техніків спрямована в один з центрів обробки даних в Каліфорнії. Вони вручну перезавантажать сервери, щоб спробувати розв'язувати проблему", - повідомив журналіст.

При цьому, журналіст зазначає, що через збій відзначається хаос комунікацій між співробітниками самої соцмережі Facebook.

"Робітники були в скрутному становищі, тому що їхні внутрішні системи також перестали працювати. Спостерігалися проблеми з дзвінками з робочих мобільних телефонів і отриманням електронних листів від людей за межами компанії", - додав він.

Раніше повідомлялося, що деякі співробітники просто не змогли потрапити на роботу, оскільки їхні цифрові бейджі теж перестали працювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook