Команда Facebook спробує вручну перезапустити сервери
У Facebook мають намір спробувати вручну перезапустити сервери. Для цього компанія направила команду фахівців в один зі своїх центрів обробки даних в Каліфорнії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста New York Times.
У самій компанії заявили, що інженерам з безпеки не вдалося оцінити збій, тому що вони поки не змогли дістатися до серверних зон.
"Невелика команда техніків спрямована в один з центрів обробки даних в Каліфорнії. Вони вручну перезавантажать сервери, щоб спробувати розв'язувати проблему", - повідомив журналіст.
При цьому, журналіст зазначає, що через збій відзначається хаос комунікацій між співробітниками самої соцмережі Facebook.
"Робітники були в скрутному становищі, тому що їхні внутрішні системи також перестали працювати. Спостерігалися проблеми з дзвінками з робочих мобільних телефонів і отриманням електронних листів від людей за межами компанії", - додав він.
Facebook has dispatched a small team to one of its California data centers to try and manually reset its servers in an attempt to fix the problem.— rat king (@MikeIsaac) October 4, 2021
(It's chaos to even try to contact folks, but people are resorting to zoom, discord etc) https://t.co/nb06SFdmR3
Раніше повідомлялося, що деякі співробітники просто не змогли потрапити на роботу, оскільки їхні цифрові бейджі теж перестали працювати.