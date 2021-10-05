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Команда Facebook спробує вручну перезапустити сервери

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Каліфорнія, Вівторок 05 жовтня 2021 00:40
Команда Facebook спробує вручну перезапустити сервери Фото: Facebook спробує вручну перезапустити свої сервери (datacenterknowledge.com)
Автор: Артур Родивилов

У Facebook мають намір спробувати вручну перезапустити сервери. Для цього компанія направила команду фахівців в один зі своїх центрів обробки даних в Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста New York Times.

У самій компанії заявили, що інженерам з безпеки не вдалося оцінити збій, тому що вони поки не змогли дістатися до серверних зон.

"Невелика команда техніків спрямована в один з центрів обробки даних в Каліфорнії. Вони вручну перезавантажать сервери, щоб спробувати розв'язувати проблему", - повідомив журналіст.

При цьому, журналіст зазначає, що через збій відзначається хаос комунікацій між співробітниками самої соцмережі Facebook.

"Робітники були в скрутному становищі, тому що їхні внутрішні системи також перестали працювати. Спостерігалися проблеми з дзвінками з робочих мобільних телефонів і отриманням електронних листів від людей за межами компанії", - додав він.

Раніше повідомлялося, що деякі співробітники просто не змогли потрапити на роботу, оскільки їхні цифрові бейджі теж перестали працювати.

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