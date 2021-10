Команда Facebook спробує вручну перезапустити сервери

У самій компанії заявили, що інженерам з безпеки не вдалося оцінити збій, тому що вони поки не змогли дістатися до серверних зон.

"Невелика команда техніків спрямована в один з центрів обробки даних в Каліфорнії. Вони вручну перезавантажать сервери, щоб спробувати розв'язувати проблему", - повідомив журналіст.

При цьому, журналіст зазначає, що через збій відзначається хаос комунікацій між співробітниками самої соцмережі Facebook.

"Робітники були в скрутному становищі, тому що їхні внутрішні системи також перестали працювати. Спостерігалися проблеми з дзвінками з робочих мобільних телефонів і отриманням електронних листів від людей за межами компанії", - додав він.

(It's chaos to even try to contact folks, but people are resorting to zoom, discord etc) https://t.co/nb06SFdmR3